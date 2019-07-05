Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21.733 personelin atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi. İşte POLNET atama sonuç ekranı…

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2019 yılı genel atamaları çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda;

1’inci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 9.931 personelin,

2’nci hizmet bölgesinden l’inci hizmet bölgesine 10.786 personelin,

2’nci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 1.016 personelin atama işlemleri yapılmış olup 42.421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

Birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 9 bin 931, ikinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 10 bin 786, ikinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine de bin 16 personelin atama işlemleri yapıldı. 42 bin 421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

POLİS ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ataması yapılan personel, Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak atama bilgisine ulaşabilecek.