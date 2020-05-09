10.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye EGM’den Anneler Günü’ne özel paylaşım

EGM’den Anneler Günü’ne özel paylaşım

Türkiye

EGM’den Anneler Günü’ne özel paylaşım

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Anneler Günü’ne özel bir video klip paylaştı.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 23:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Anneler Günü’ne özel bir video klip paylaştı. Klipte şehit ve gazi annelerine yer verdi. EGM paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Karşılıksız sevgileri ve fedakârlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun"


İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Okurlar diyor ki…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gelinine kızan kaynana dehşet saçtı