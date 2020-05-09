EGM’den Anneler Günü’ne özel paylaşım

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Anneler Günü’ne özel bir video klip paylaştı. Klipte şehit ve gazi annelerine yer verdi. EGM paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Karşılıksız sevgileri ve fedakârlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun"





İHA