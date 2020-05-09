EGM’den Anneler Günü’ne özel paylaşım
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Anneler Günü’ne özel bir video klip paylaştı.
09 Mayıs 2020, Cumartesi 23:24 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Anneler Günü’ne özel bir video klip paylaştı. Klipte şehit ve gazi annelerine yer verdi. EGM paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
"Karşılıksız sevgileri ve fedakârlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun"
https://twitter.com/EmniyetGM/status/1259183241631760390?s=20
İHA