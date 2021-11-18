Türkiye EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama

EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama

Türkiye

EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığından herhangi bir adli yardımlaşma talebinin olmadığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, "Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri yer aldı.

18 Kasım 2021, Perşembe 00:16 Son Güncelleme:
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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, bu ülkenin adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmediği belirtildi.

"Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır" bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22 Eylül 2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sayın Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Açıklamayla birlikte, İspanyolca belgelerin Türkçe tercümesi de yayımlandı.

AA

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