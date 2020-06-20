Türkiye EGM’den, ’Nurtaç Canan’ açıklaması

EGM’den, ’Nurtaç Canan’ açıklaması

Türkiye

EGM’den, ’Nurtaç Canan’ açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralanan Nurtaç Canan’ın eşi R.C.’nin gözaltına alındığını açıkladı.

20 Haziran 2020, Cumartesi 00:51 Son Güncelleme:
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EGM, silahla vurularak yaralanan ’Nurtaç Canan’ olayına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "04.06.2020 tarihinde İstanbul İli Zeytinburnu İlçesinde ayrılmak istediği eşi tarafından ateşli silahla vurularak yaralanan Nurtaç CANAN’ın eşi, olayı gerçekleştiren R.C. isimli şahıs 19.06.2020 tarihinde İstanbul ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.


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