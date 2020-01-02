Hamileliğin başlarında ve ilerleyen dönemlerinde yapabileceğiniz egzersizler hem kilo alımına hem de doğumu kolaylaştırmaya yardımcı olur. Hamileliğin belirgin semptomlarını azaltmaya yardımcı olacak bir egzersiz programının uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nilsem Eraslan, sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralını anlattı.

Op. Dr. Nilsem Eraslan "Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri önerilmektedir. Hava şartları uygun olduğu sürece egzersizlerin açık havada yapılması önerilir. Mümkün olduğunca gürültü ve stresten uzak mekanlar seçilmedir. Egzersiz süresi, gebeyi yormayacak uzunlukta olmalıdır" dedi.

‘Hamilelik egzersizleri anne ve bebek için önemli’

Gebelikte egzersizin faydaları nelerdir?

Op. Dr. Eraslan, gebelik döneminde egzersizlerin önemli olduğunu vurgulayarak, “Anne adayına kendini fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissettiren egzersizlerin özellikle bu dönemde sık karşılaşılan bel ve sırt ağrıları, şişlik ve ödem ile uykusuzluk problemlerini de azaltıyor” dedi.

Düzenli egzersiz normal doğum yapma şansını yükseltiyor

Hamilelikte egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli?

Eraslan, "Gebelik döneminde hareketsizlikten uzak duran ve düzenli egzersiz yapan kişilerin normal doğum yapma şansı yükseliyor ve sancı süreleri de kısalıyor. Daha rahat bir doğum için hareket şart. Gebelik döneminde yürüyüş, yüzme, yoga ve nefes egzersizleri anne adayı için herhangi bir riske yol açmadığı gibi bu sürecin daha sağlıklı ve rahat geçirilmesine de yardımcı olur. Egzersizlerin amacı kilo kontrolü değil anne adayının doğum sürecine katkı sağlamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, egzersize başlama zamanı ve hareketlerin içeriğidir. Doktor kontrolünde yapılan bir planlama çerçevesinde düzenli egzersiz hem anne adayı hem de bebek için yararlı olacaktır" dedi.

"Ağrı hissettiğiniz anda egzersizi bırakın"

Gebelikte egzersiz süresi ne kadar olmalı?

Gebelik döneminde egzersiz sürelerinin, herkese göre değişmekle birlikte 30 ile 45 dakika arasında ve 5 ya da 10 dakikalık molalarla olması gerektiğine dikkat çeken Eraslan, "Egzersiz sırasında aşırı terleme, kalp atışında hızlanma, bel ve karın bölgesinde ağrı oluşması durumunda hareketler hemen bırakılmalı ve doktora bilgi verilmelidir. Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri önerilmektedir. Hava şartları uygun olduğu sürece egzersizlerin açık havada yapılması önerilir. Mümkün olduğunca gürültü ve stresten uzak mekanlar seçilmedir. Egzersiz süresi, gebeyi yormayacak uzunlukta olmalıdır. Egzersiz planı, içinde bulunulan aya göre değişebilir. Gebeliğin ilerleyen aylarında daha basit egzersizler yapılması uygun olabilir. Gebeliğin 5’inci ayından itibaren sırt üstü ve yan yatılarak yapılan egzersizler bırakılmalıdır" diye konuştu. (İHA)



