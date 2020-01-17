Egzersiz yapanları gören köpek kendinden geçti

Bisiklet egzersizi yapmaya çalışan köpeğin görüntüleri, sosyal medyada viral haline geldi. Riptide isimli golden retriever cinsi köpek, bisiklet egzersizi yapılan 20 kişilik bir sınıfa girdi ve katılımcıların yaptıklarını taklit etti. Kendisini dairenin tam ortasına yerleştirerek tüm ilgiyi kendi üzerine çekti. Twitter'da yayılan kısa video, 24 saatten az bir sürede 51.200'den fazla beğeni ve 8.400 retweet topladı. Sosyal medyadaki bir takipçi, 'Bayanlar, bu egzersizi asla doğru şekilde yapmayacaksınız, çünkü kabarık bir kuyruğunuz yok' diyerek espri yaptı.









Bazı kullanıcılar ise, Riptide gibi bir köpek etrafta olursa daha fazla egzersiz yapacaklarını dile getirdiler. Bir kullanıcı, 'Böyle bir köpeğe ihtiyacım var! Motive olmam için bana yardım edin' dedi.





Riptide, bir zamanlar eğitim oturumlarını izlemek için onu iskeleye götüren Stanford Üniversitesi Kadınlar kürek takımının resmi olmayan maskoutuydu. Sporu çok seven Riptide, hiçbir antrenmanı kaçırmıyor.

Riptide sosyal medyada da oldukça popüler. Sevimli köpeğin 15 binden fazla takipçisi var.



