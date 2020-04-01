Türkiye Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Türkiye

Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Bakanlıktan yapılan son açıklamada 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar için egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiği ifade edildi.

01 Nisan 2020, Çarşamba 12:17 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini ertelediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." dedi.


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