Bazı kelimelerin yazılışı bazı durumlarda akıl karıştırıcı olabiliyor. Bunlardan birisi de egzoz. Peki, egzoz nasıl yapılır? TDK'ya göre egzoz kelimesinin doğru yazılışı...

EGZOZ NASIL YAZILIR?

Çok sık gerçekleştirilen yazım hataları içerisinde egzoz kelimesi geliyor. Bu doğrultuda hem okunuşu hem de yazılışı üzerinden kelimenin gerçek yapısı, ‘Egzoz’ olarak öne çıkmaktadır. Bu şekilde cümle içerisinde ya da tek başına amaca uygun biçimde kullanılabilir.

TDK'YA GÖRE EGZOZ KELİMİSİNİN DOĞRU YAZILIŞI

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden bakılarak doğru şekilde ele alınması gerekir. Özellikle öğrencilerin okuma ve yazım hatası yapmaması için, dikkatli şekilde ele alması gerektiği kelimeler içerisinde yer alıyor. Bu bağlamda kelimenin doğru ve yanlış yazımını şu şekilde ele almak mümkün;

Egzoz (Doğru)

Egzost (Yanlış)



