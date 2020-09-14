Ehliyet harcı ne kadar? Ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır?

Ehliyet alırken ödenmesi gereken 3 farklı ödeme kalemi var. Ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve hizmet bedeli. Bu ödemelerin toplamı ise en çok tercih A, A1 ve A2 sınıfı için totalde 486,3 liraya denk geliyor.

Ehliyet harcı ücretleri

2020 yılında ehliyet harcı A, A1 ve A2 sınıfı için 249,3 lira oldu. B sınıfı için 751,7, F sınıfı için 249,3 ve D (eski adıyla E) sınıfı içinse 1254,2 lira olarak belirlendi.

Değerli kağıt bedeli tüm ehliyet sınıfları için eşit olmakla beraber, 200 lira değerindedir.

Son olarak hizmet bedeli ise yine tüm sınıflar için 37 liradır.

Ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır?

Ehliyet harçlarını ödemek için banka şubelerini ziyaret etmek ya da internet bankacılığı kullanmak gerekiyor çünkü ödemeler ATM'den yapılamıyor.

Tüm ödemelerin yapılabildiği bankalar şöyle:

Akbank

Aktif Yatırım Bankası

Albaraka Türk Yatırım Bankası

Anadolubank

Finansbank

Ing Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Şekerbank

Tekstilbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Türk Ekonomi Bankası

T.C Ziraat Bankası

Diğer bankalarda ise 3 ödeme kaleminin tamamı değil 1 veya 2 tanesi yapılabiliyor. Kalan işlemler için diğer bankaları kullanmak gerekiyor.