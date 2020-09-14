Ehliyet harcı ne kadar? Ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır?
Ehliyet almak için sürüş sınavına girenler, sınavı geçtikten sonra ehliyetlerini almak için harç yatırmak zorunda. Ehliyet harcı her yıl güncellenen bir ödeme olduğu için de ehliyet harcı ücreti değişiyor. 2020 ehliyet harcı ne kadar ve ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır?
14 Eylül 2020, Pazartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Ehliyet alırken ödenmesi gereken 3 farklı ödeme kalemi var. Ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve hizmet bedeli. Bu ödemelerin toplamı ise en çok tercih A, A1 ve A2 sınıfı için totalde 486,3 liraya denk geliyor.
Ehliyet harcı ücretleri
2020 yılında ehliyet harcı A, A1 ve A2 sınıfı için 249,3 lira oldu. B sınıfı için 751,7, F sınıfı için 249,3 ve D (eski adıyla E) sınıfı içinse 1254,2 lira olarak belirlendi.
Değerli kağıt bedeli tüm ehliyet sınıfları için eşit olmakla beraber, 200 lira değerindedir.
Son olarak hizmet bedeli ise yine tüm sınıflar için 37 liradır.
Ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır?
Ehliyet harçlarını ödemek için banka şubelerini ziyaret etmek ya da internet bankacılığı kullanmak gerekiyor çünkü ödemeler ATM'den yapılamıyor.
Tüm ödemelerin yapılabildiği bankalar şöyle:
- Akbank
- Aktif Yatırım Bankası
- Albaraka Türk Yatırım Bankası
- Anadolubank
- Finansbank
- Ing Bank
- Kuveyt Türk Katılım Bankası
- Şekerbank
- Tekstilbank
- Türkiye Finans Katılım Bankası
- Türkiye Halk Bankası
- Türkiye Vakıflar Bankası
- Türk Ekonomi Bankası
- T.C Ziraat Bankası
Diğer bankalarda ise 3 ödeme kaleminin tamamı değil 1 veya 2 tanesi yapılabiliyor. Kalan işlemler için diğer bankaları kullanmak gerekiyor.