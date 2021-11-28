Yeniden değerleme oranı her yıl ekim ayında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yurtiçi üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalama değerine göre belirleniyor. Ekimde bu oran yüzde 36.2 olarak belirlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı) dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile bu oran resmiyet kazandı. Yeniden değerleme oranı yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarındaki artışın belirlenmesinde kullanılıyor.

İNDİRİM YETKİSİ VAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar indirme ve yükseltme yetkisi bulunuyor. Bu yetki geçtiğimiz yıllarda kullanılmıştı. Örneğin; 2020 için yüzde 22.58 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranına karşılık MTV’de yüzde 12 oranında artışa gidilmişti. 2018’de ise yüzde 23.73’lük yeniden değerleme oranına rağmen MTV yüzde 15.9, Emlak Vergisi yüzde 11.87 artmıştı. Yeni yılda geçerli oranda da yüzde 50 indirim olabileceği öngörülüyor.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ 428 LİRA

Yeniden değerlemede yüzde 50 indirim uygulanırsa vergi, harç ve cezalardaki artış yüzde 18.1 olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli tarifeler yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini alacak. Yüzde 36.2’lik oran baz alınırsa emniyet kemeri kullanmayanların cezası 144 liradan 196 liraya, kırmızı ışık ihlalinin cezası 314 liradan 428 liraya yükselecek. Yüzde 50 indirimde ise bu tutarlar sırasıyla 170 lira ve 371 liraya çıkacak. Yine eğer yüzde 36.2’lik oran onaylanırsa, 1-3 yaş, motor silindir hacmi 1301-1600 cc olan ve değeri 56.500-99.000 lira arasında otomobillerin 2022 yılındaki MTV’si 2.014 liradan 2.743 liraya yükselecek. Yüzde 50 indirim yapılırsa bu tutar 2.378 lira olacak.