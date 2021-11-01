Türkiye Ehliyet sınavında inanılmaz kopya düzeneği!

Ehliyet sınavında inanılmaz kopya düzeneği!

Türkiye

Ehliyet sınavında inanılmaz kopya düzeneği!

Osmaniye'de daha önce 5 kez girdikleri ancak kazanamadıkları ehliyet sınavı için ses ve görüntülü düzenek hazırlayarak bununla kopya çekmeye çalışan 27 yaşındaki U.S. ve 43 yaşındaki A.K. suçüstü yakalandı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 16:00 Son Güncelleme:
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Adnan Menderes Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. ve A.K.'nin üzerinde arama yaptı. Arama özel olarak dikilmiş kıyafetlerinin içerisinden, 2 cep telefonu, kulaklık, kameralı elektronik düzenek ele geçirildi.

Ses ve görüntülü düzeneği ile kopya çekmeye teşebbüs eden ve daha önce 5'er kez girdikleri sınavda başarısız oldukları belirtilen U.S. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin üzerine özel olarak yerleştirdiği düzenekte yer alan cep telefonu kamerasıyla görüntülü olarak bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği anlaşıldı. 

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