Türkiye Ehliyet sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi

Ehliyet sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi

Türkiye

Ehliyet sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mart sonuna kadarki tüm sürücü kursu sınavlarının ertelendiğini bildirdi.

16 Mart 2020, Pazartesi 13:46 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti. Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

Amerika'dan 3, Avrupa'dan 7

Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı. 

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