Türkiye Ehliyet ve kimlikte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Artıyor...

Ehliyet ve kimlikte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Artıyor...

Türkiye

Ehliyet ve kimlikte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Artıyor...

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Hayat kimliğinle kolay’ uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor. İşte dünyada ilk ve tek olan yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesi ile ilgili son detaylar…

04 Ekim 2021, Pazartesi 12:45 Son Güncelleme:
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Hayat kimliğinle kolay’ uygulamasına iki milyonunun üzerinde başvuru yapıldığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen ‘Hayat Kimliğinle kolay’ uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Uygulama ile birlikte sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 2 milyon 21 bin 570’e yükseldi.

Dünyada ilk ve tek uygulama olan “Hayat Kimliğinle Kolay” ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

UYGULAMAYA EN FAZLA TALEP İSTANBUL’DAN GELDİ

Türkiye genelinde 327 bin 672 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul’u 161 bin 872 kişi ile Ankara, 82 bin 804 kişi ile İzmir, 79 bin 45 kişi ile Antalya ve 63 bin 677 kişi ile Bursa ili takip etti. Uygulamaya en çok gençler gösterdi. 25 yaş ve altı toplam 441 bin 831 kişi uygulamadan yararlandı. Erkeklerde sayı 1 milyon 516 bin 219 iken kadınlarda bu sayının 505 bin 351 olduğu görüldü.

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