Ehliyet yenileme rehberi

Ehliyet yenilemek için ilk işiniz, randevu almak. Bu zorunlu. ‘randevu.nvi.gov.tr’ internet adresi üzerinden ya da telefonla ‘199’ numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

Gerekli belgeler

Eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubu belgesi veya yazılı beyan ve en önemlisi de ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sağlık raporu gerekiyor. Rapor, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı sağlık tesislerinin yanı sıra özel hastane, tıp merkezi, poliklinik ve muayenehanelerden de temin edilebilir.

E sınıfı 5, diğerleri 10 yıl

Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvurarak yapılan ehliyet değişikliği işlemleri, artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

Rapor iki yıl geçerli

Sağlık raporunu aldınız, iki yıl içinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekir. Bunun dışında ehliyeti alırken ya da yenilerken verdiğiniz sağlık raporunun bir süre sınırı yok. Yani sadece her ehliyet işleminde yeni bir rapor gerekiyor.

Kayıp ve çalıntı beyanı

Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin ise yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak, kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Sonra Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvuru yapılıyor ve yeni ehliyet posta ile 1 günde adrese teslim ediliyor.

3 yılda verilen sürücü belgesi (ehliyet) sayısı 7 milyon 300 bin adet

GÜLTEN UĞURLU