Ehliyet yenilemek için gecikmeyin, para cezası var! Başvuru için...

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna göre eski ehliyete sahip vatandaşların artık yeni çipli ehliyete geçmesi gerekiyor. Bu konuda tanınan süre ise 31 Aralık 2022 tarihinde doluyor. Hiç vakit kaybetmeden ehliyetinizi yenileyin. Çünkü ehliyet yenileme işleminin tarihi geçirildiği takdirde idari para cezası uygulanacak.

2.5 MİLYONU BİRLEŞTİRİLDİ

Türkiye’de 32 milyon civarında ehliyet var ve yaklaşık 18 milyonu yeni tip sürücü belgesine dönüştürüldü. Yine bakanlığın 21 Eylül 2020’de devreye aldığı bir başka yenilik de ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesi uygulaması. Kimlik kartına yüklenen sürücü belgesi sayısı ise 2 milyon 545 bini buldu. İşte ehliyeti yenilemek için yapmanız gerekenler...

KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE

Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL

Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Eski tip ehliyet yenileme: 15 lira.

Yeni tip çipli ehliyet yenileme: 345 lira.

İlk kez ehliyet alacaklar için kayıt ücreti sınıfına göre şöyle:

A, F, engelli A: 715 lira. B, engelli B: 1.461 lira. C, E: 2 bin 208 lira.

BU ADIMLARI TAKİP EDİN

1-RANDEVU ALIN

İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya ‘randevu.nvi.gov.tr’ internet adresi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içinde yeniden randevu vermiyor.

2- DEĞİŞİM PARASI

Randevunuzu aldınız. 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

3-BAŞVURUNUZU YAPIN

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz.

4-GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu. Sağlık raporunuzu temin etmenizden tibaren, iki yıl içinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekiyor.

5-NE ZAMAN TESLİM?

Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor.

6-GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ

Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından ‘geçici sürücü belgesi’ veriliyor. Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın.

KİMLİKTE ‘10 YIL’A DİKKAT!

Nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle ilgili verilen bür süre yok. Ancak yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Nüfus cüzdanı yenileme işlemi de nüfus müdürlükleri üzerinden aynı aşamalarla yürütülüyor. 1-2 gün içinde yenisi elinizde oluyor. Kimlik yenilemek için 37.5 lira, çipli kimlik kaybedilmişse 75 lira ödeniyor.

İKİ İŞLEV TEK KART

Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. ‘İki işlev tek kart’ sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.

PASAPORTTA DURUM

Pasaportların yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen bir süre yok. Mevcut pasaportunuz, süresi bitinceye kadar geçerli. Yenileme işlemi de yine nüfus müdürlükleri üzerinden yürütülüyor. Süresine göre ödenecek ücret şöyle:

6 aylık olan 534 lira. 1 yıllık olan 677 lira. 2 yıllık olan 963 lira. 3 yıl olan 1.274 lira. 4 yıl ve üzeri (10 yıla kadar) 1.703 lira.