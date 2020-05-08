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Gündem Ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu! İşte nedeni

Ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu! İşte nedeni

Gündem

Ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu! İşte nedeni

Ordu'da polis, alkollü araç kullanmaktan sekizinci kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2050'ye kadar el koydu.

08 Mayıs 2020, Cuma 16:45 Son Güncelleme:
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 Ordu'nun Fatsa ilçesi Tünel mevkisinde maddi hasarlı kaza yapan otomobili görenler, polisi aradı.

İhbarla kaza yerine gelen polis ekipleri, alkolmetreyle yaptığı kontrolde, T.Ö. isimli sürücünün 2.37 promil alkollü olduğunu belirledi.

Alkollü araç kullanmaktan sekizinci kez yakalanan T.Ö.nün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Ayrıca 4280 lira para cezası verildi. Otomobil ise otoparka çekildi.

Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent genelinde oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdürüyor. 

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