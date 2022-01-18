Türkiye Ehliyetsiz sürücü başka bir araca çarptı: 1'i çocuk, 5 yaralı

Ehliyetsiz sürücü başka bir araca çarptı: 1'i çocuk, 5 yaralı

Türkiye

Ehliyetsiz sürücü başka bir araca çarptı: 1'i çocuk, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde babasından habersiz arabasını alan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.Ö.K. başka bir otomobile çarptı. Kazada aynı aileden 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

18 Ocak 2022, Salı 17:55 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyetsiz sürücü E.Ö.K.'nin (17) kullandığı otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada aynı aileden 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. E.Ö.K.'nin otomobili babasından habersiz aldığı belirtildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çerkezköy- Kapaklı kara yolunun Sivrioğlu mevkisinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü E.Ö.K. yönetimindeki 59 EF 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Süleyman Sözen yönetimindeki 59 PH 358 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sözen'in kullandığı otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Süleyman Sözen ile yanındaki eşi, kızı ve 4 yaşındaki torunu yaralandı. Hafif yaralanan E.Ö.K. ise aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, otomobili babasından habersiz aldığı belirlenen E.Ö.K.'yi kısa sürede yakaladı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen E.Ö.K., tedavisinin ardından gözaltına aldı.

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