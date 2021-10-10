İşte Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin konuyla ilgili yazısı:

Önümde bir annenin çığlıklarıyla yazdığı bir dilekçe var.

Ve bir bilirkişi raporu.

Doğrusu okuyunca ben de şaşırdım. Bakalım siz ne diyeceksiniz...

DHA muhabiri Kadir Özen haberi şöyle geçiyor:

“Bilirkişi ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan’ı da kusurlu buldu...”

“Allah Allah...” dedim.

Bu nasıl olabilir?

Ve haberin devamı:

“İzmir’de kaldırımda oynarken ehliyetsiz sürücü A.D.’nin otomobiliyle çarpıp, park halindeki minibüse sıkıştırması sonucu ölen 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan da bilirkişi tarafından kusurlu bulundu. 44 gün tutuklu kalan ehliyetsiz sürücü adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Baba Mustafa Çoğalan ‘Adalet bu mu?’ diye isyan etti.”

Belli ki ortada bir “bilirkişi tartışması” var...

Merak ettim. Acaba bilirkişi nasıl bir rapor yazmıştı...

İşte DHA’dan o raporun özeti:

“Emirhan’ın iyiyi, doğruyu ayırt edecek düzeyde ve yayaların uyması, uygulaması gereken trafik kurallarını kavrayacak, bilecek yaşta olmadığına dikkat çekip, taşıt yolu üzerinde gayrinizami hareketlerde bulunarak dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla Karayolları Trafik Kanunu’nun 68/C maddesini içeren ‘trafiği engelleyecek ve tehlikeye düşürecek davranışta bulunma’ ve Karayolları Yönetmeliği’nin 138/B maddesinde belirtilen ‘Yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır’ hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varılmıştır.”

Karşıyaka Belediyesi’nin açtığı bu çocuk parkının mutlaka bir anlamı olmalı...

ANNE İSYANI

Emirhan’ın da kusurlu bulunmasına Çoğalan Ailesi tepki gösterdi. Çünkü 4 ay geçmesine rağmen dava da açılmamıştı.

Emirhan’ın annesi, oğlunun gözleri önündeki ölümünü şöyle anlatıyor:

“Otomobil köşeyi döndü, sokağa girmek için manevra yaptı. Kazanın olacağını sezip, ‘Dur, oğlum orada’ diye bağırıp koştum ama yetişemedim. Ancak, otomobil sürücüsü aksine gaza bastı. Otomobili kullanan komşumuz, beni gördü. Oğluma çarpıp, kaldırımdaki park halindeki servis otobüsüne sıkıştırdı. Oysa beni görmüştü. Kazada evladımı da kusurlu buluyorlar. ‘Yüzde 20 kusurlu’ diyorlar. Evladım, nerede oynayacaktı?”

Böylece ortaya iki soru çıkıyor:

1) Emirhan’a araba çarptığında kaldırımda olmadığını bilirkişi nasıl belirledi?

2) Polis raporu ve şahitler ne dedi?

ŞİMDİ SORALIM:

DHA’nın geçtiği fotoğraflarda olay yeri ve anı belirlenmiş...

1) Sokağa bakarsanız, zaten öyle hız yapılabilecek bir yer değil. Peki bu durumda sürücü nasıl fren yapamıyor?

2) Ehliyetsiz sürücü, annenin dediği gibi panikleyip fren yerine gaza basmış olabilir mi?

3) Bilirkişi, raporunda bu ihtimaller için ne diyor?

Aslında hukuk davalarıyla ilgili yorum yapmaktan hep çekinirim. Çetrefilli ve karmaşıktır.

Ama bu haberi okuyunca bir an durdum. Eminim davaya bakan mahkeme en doğru kararı verecektir.

Ama neresinden bakarsanız bakın; Türkiye’nin her yerinden bilirkişi davalarıyla ilgili benzeri tartışma haberleri geliyor.

Emirhan davasında belki bilirkişi haklıdır. Onu bilemem.

Ama 2 yaşındaki çocuğun benim bile bilmediğim trafik yasasını bilmesi gerektiği yorumunu anlayamıyorum.

Sonuç olarak bilirkişi kurumu ciddi bir tartışma içindedir.

ADALET BAKANLIĞI NE DİYECEK

Aslında bu “bilirkişi raporları” yüzünden çevre işgallerinden tutun, trafik kazalarına, cinayetlere kadar hayatımızın tam içine giren öylesine tartışmalar var ki... Eminim son dönemde çok önemli adli reformlara imza atan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün bu konuda da hazırlıkları vardır.

Kazasız belasız, iyi pazarlar dilerim.



















