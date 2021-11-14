Türkiye 17 yaşındaki gencin feci ölümü! Olay yerinde can verdi

17 yaşındaki gencin feci ölümü! Olay yerinde can verdi

Türkiye

17 yaşındaki gencin feci ölümü! Olay yerinde can verdi

Konya’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü Yasin Yol'un kullandığı motosiklet kontrolden çıkıp alt geçidin duvarına çarparak devrildi.

14 Kasım 2021, Pazar 10:48 Son Güncelleme:
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Konya’da kontrolden çıkıp alt geçidin duvarına çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki Yasin Yol, hayatını kaybetti. Yol'un cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi.



Ehliyetsiz Yasin Yol idaresindeki 68 HE 172 plakalı motosiklet, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, alt geçidin duvarına çarparak devrildi.

Kazada motosikletten fırlayan Yol, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Harmankaya (17) da yaralandı. Harmankaya ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


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