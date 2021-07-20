Her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da milyonlarca kişi sosyal medya hesabı üzerinden bayram paylaşımı yapıyor. Bu bayramda pek çok kişinin paylaşımlarını eid mubarak etiketiyle paylaşması dikkat çekti. Kısa süre içinde de Eid mubarak ne demek? Eid mubarak ne anlama geliyor? soruları araştırılmaya başlandı…

EİD MUBARAK NE DEMEK? EİD MUBARAK NE ANLAMA GELİYOR?

Eid mubarak Arapça bir sözcüktür ve kusanmış bayram anlamını taşımaktadır.

Eid mubarak sadece Arap Müslümanlar tarafından değil dünyanın dört bir yanında yaşanan, farklı milletlerden olan Müslümanlar olarak kullanılmaktadır.

Eid mubarak etiketi kullanılarak, hangi ülke ve hangi ırktan olursa olsun Müslümanların ortak bir dil oluşturarak bayram kutlanıyor.