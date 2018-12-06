BBC'de yer alan habere göre, el yazması mektup, New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan, 1,5 milyon dolarla başlayan açık artırmada 2,9 milyon dolara alıcı buldu.

Nobel ödüllü fizikçinin 1954'te, 74 yaşındayken kaleme aldığı mektup, bilim insanının Hristiyanlık, Tanrı fikri ve Yahudi kimliğine ilişkin görüşlerini içeriyor.

Einstein, Alman filozof Gutkind'e bir yapıtı hakkındaki görüşlerini iletmek üzere yazdığı mektupta, Tanrı fikrinin kendisi için anlam taşımadığını, dinlerin ise efsanelerden ibaret olduğunu ileri sürüyor.

'Tanrı mektubu' olarak da bilinen mektupta, "Tanrı sözcüğü benim için yalnızca bir ifade, insan zayıflıklarının ürünü bir fikir. İncil, saygıdeğer ama yine de ilkel bazı efsanelerin toplamından başka bir şey değil." görüşü yer alıyor.

Einstein, "Ne kadar duyarlı ve zekice olursa olsun, hiçbir yorum beni bu görüşümden vazgeçmeye ikna edemez." ifadesini kullanıyor.

"YAHUDİLER DİĞER HALKLARDAN DAHA İTİBARLI DEĞİL"

Mektupta ait olduğu Yahudi kimliğine dair de değerlendirmelerde bulunan Einstein, "Parçası olmaktan gurur duyduğum ve zihniyetine derinden bağlı hissettiğim Yahudi halkı, benim gözümde diğer halklara göre farklı bir itibara sahip değil." diye yazdı.

Einstein, 20. yüzyılın başında ortaya attığı Genel Görelilik Kuramı ile fizikte o güne kadar kabul edilen paradigmaları altüst ederek bilim tarihinde çığır açmıştı.

AA



