Ejder meyvesinin faydaları nelerdir?
Ejder meyvesi, diğer adlarıyla dragon fruit ya da pitaya olarak da bilinen bu tropikal meyve son zamanların en popüler meyvesi. Peki ejder meyvesi nasıl bir meyve ve nelere iyi geliyor?
Ejder meyvesi, C vitamini bakımından zengin bir meyvelerdendir.
Antioksidan özelliği göstererek vücudu hastalıklardan korur.
İçinde kalsiyum oranı fazla olduğu için kemiklerin gelişiminde büyük rol oynar. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.
Yüksek tansiyonun dengeler.
Ejder meyvesi içinde düşük oranda şeker bulundurması nedeniyle tip 2 diyabet hastalarına iyi gelir.
Lifli yapısı sayesinde zayıflamaya yardımcı olur ve ciltteki nem dengesini sağlar.
Ejder meyvesi içerdiği besin ve mineraller itibarıyla gözleri kuvvetlendirir.
Cinsel gücü artırmada oldukça etkilidir. Afrodizyak etkisi vardır.