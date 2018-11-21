Ek gıdaya geçen bebekler için beslenme önerileri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, “Bebeklerde ek gıdaya geçişte bebeğin zorlanmaması gerekiyor. İlk olarak kaşıkla püre ve yoğurt gibi gıdalar verilebilir. Daha sonra iyi pişirildikten sonra et ve ciğer de verilebilir ancak bebek beslenmesinde tuzdan uzak durulmalı” dedi. Bebek beslenmesinde en önemli konu “anne sütü”. Anne sütünün yeterliyse ilk 6 ay sadece anne sütünün verilebileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, “Devam sütü anne sütünün olmadığı zamanlarda ilk 6 ayda eklenebilir. 6 aydan sonra anne sütü yeterliyse bile yanına ek gıda eklenir. Devam sütünün şart olmadığını söyleyen Dr. Mehmet Kılıç, “Ancak anne sütü yeterli değilse mama da verilebilir” şeklinde konuştu.

SÜT SAĞIP SAKLANABİLİR

Annenin iyi beslenmesinin süt oluşumu açısından önemli olduğunun altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, “Anne sütü mümkün olduğu kadar, gerekirse son damlasına kadar sağılabilir. Buna rağmen yetmiyorsa bebek beslenmesine mama da eklenebilir” dedi. Anne sütünün gerekirse derin dondurucuda 3 ay saklanabileceğini belirten Dr. Mehmet Kılıç, “Memede süt sirkülasyonunun sağlanması için iki meme de boşaltılmalı. Meme boşalmazsa süt yapımı için uyarı azalır. Bu nedenle boşaltmakta fayda var. Süt sağıp saklanabilir. Anne sütü buzdolabında 3 gün kalabilir” açıklamasında bulundu. Dr. Kılıç boza gibi mayalı içeceklerin sütü arttırabileceğini vurgulayarak annelere bol sıvı tüketmelerini önerdi.

BEBEK BESLENMESİNDE TUZDAN UZAK DURULMALI

Bebek beslenmesinin yaşa ve bebeğin kaç aylık olduğuna göre değiştiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, “Meyve püresi, sebze püresi ve yoğurtla başlanır. Daha sonra yumurtanın sarısı eklenir. Biraz anne sütü biraz mamayla yumurtanın sarısını ve tam tahıllı güvenilir bir ekmek ufalanarak kaşık maması halinde püre yapılabilir” dedi. Bebek beslenmesinde tuzdan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Dr. Kılıç, bebe bisküvisinin de önerilmediğinin altını çizdi.

KIYMA, ET GİBİ BESİNLER İYİCE HAŞLANDIKTAN SONRA VERİLMELİ

Bebeklere ciğer gibi ek gıdaların da verilebildiğini belirten Dr. Mehmet Kılıç, “7 ve 8. aylardan sonra kıyma gibi ürünleri verdiğimiz için ciğer, inek eti, kemik suyu çorbaları tolere edildikten sonra, bebek 8-9 aylıkken verilebilir” dedi. Etlerin bebeğe yedirilmeden önce iyice haşlanması ve ezilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Kılıç, “Önemli olan etin iyi pişmiş olması çünkü özellikle ciğer mikroorganizmalar açısından bir kaynak. Güvenilir ise çocuğa tavuk ciğeri verilebilir” açıklamasında bulundu.

BEBEKLER İÇİN 12 BESLENME ÖNERİSİ

· Mamanın güvenilir marka olup olmadığına ve bebeğe dokunup dokunmadığına bakılmalı. Bebeğin seveceği ve bebeğe gaz, alerji yapmayan mama bebek için en iyi mamadır.

· Hiç anne sütü yoksa, sadece mama ile besleniyorsa ek gıda biraz daha erkene çekilerek 4. ve 5. ay gibi ek gıdaya geçilebilir.

· Bebeklere annelerin en güvendikleri koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, taze tuzsuz peynirlerden verilebilir. Süt kesiğinden yapılan lor peyniri de verilebilir. Labne gibi peynirler mecbur kalmadıkça verilmemeli.

· Bebeklere gece maması verilmesi şart değil. Bebek açsa verilir, değilse verilmez. Gece maması ve emzirmesi için bebeği uyandırmak gerekmiyor. Kucağa alınıp bebek uykudayken de emzirilebilir. Bebek 2-3 saatte bir uyurken emebilir.

· Biberona alışan bebek tekrar memeye alıştırılabilir. Bunun için her beslenmeden önce anne memesi denenmeli. Biberondan mama emmek kolay, memeden daha zor. Biraz zor da olsa aşılabilir.

· Bebek doymadığında aranır, huzursuzluğu gitmez, her şeyi yeme isteğiyle ağzına götürür. Bu tabii bebeğin kaç aylık olduğuna göre değişir. İlk 6 ayda bebek huzursuz olup ağlayarak bunu belli eder ve sürekli aranır.

· Mama bebeğin yaşına uygun seçmeli. İlk 6 ay için 1 numara mama seçilebilirken, inek sütü alerjisi olan bebekler için özel mamalar seçilmeli.

· Mamalar çocuğa göre seçilmeli.

· Anason çayı bebeklere önerilmez.

· Gece uykusunu uzatmak için bebeklere ek gıda verilmez. Bebek açsa verilir, değilse verilmez.

· Bebeklere genelde büyük, kılçıksız, somon gibi omegası yüksek balıklar verilebilir.

6 AYLIK BEBEK BESLENMESİ

Mevsim sebze-meyve püreleri ve yoğurt verilebilir.

9 AYLIK BEBEK BESLENMESİ

Yumurta, peynir, pekmez, biraz ceviz ezilebilir, yanına muhakkak mama ihtiyacı olur. İlla domates, peynir, zeytin verilecek diye bir kural yok. Bunların yanında meyve de yedirilebilir.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK BESLENMESİ

2 yaş kahvaltısında peynir, yumurta, biraz bal ya da pekmez olabilir. Bunların yanına fındık, ceviz gibi kuruyemiş ya da kuru kayısı, kuru üzüm de konabilir. Kuru yemişler ezilerek verilir. Aksi halde akciğere kaçma riski olabilir. Çocuk istediği kadar domates ve salatalık da yiyebilir. Yumurta omlet ya da haşlanmış şekilde tüketilebilir. Ancak çocuğun sosis, salam gibi işlenmiş gıdalardan uzak durması öneriliyor. Süt ya da meyve suyu da verilmeli.