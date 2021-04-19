Ek gıdaya geçiş rehberi: Her yeni besin için 3 gün kuralına uyun

İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ

Yaşamının ilk 6 ayında anne sütü bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini karşılar. Fakat 6’ncı aydan sonra artan enerji ihtiyacı yalnızca anne sütü ya da hazır mamalarla karşılanamaz. Anne karnında sağlanan demir ve çinko depoları artık tükenmeye başlar. Yine ek besinlere 7’nci aydan sonra başlanması besinlerin reddedilmesine neden olabildiği için 6’ncı ay ek gıdaya geçiş için mükemmel bir dönemdir.

ALERJİK ETKİYİ GÖZLEMLEYİN

Ek gıdaya geçişte başlanan her yeni besini 3 gün deneyin. Örneğin kabak ile başladıysanız 2-3’üncü günde kabakla devam edin. Böylece bebeğinizde alerjik bir duruma rastlarsanız o besini kesme şansınız olur. Bebeğiniz 3 gün boyunca kabak yemesine rağmen herhangi bir sorun olmadıysa başka bir besine geçin, örneğin kabağa havuç ekleyin. Alerjik bir reaksiyon gözlemlediyseniz, 2-3 hafta sonra o gıdayı yeniden deneyerek alerji yapıp yapmadığını teyit edin.

ŞU DURUMLARDA BESİNİ KESİN

Ek gıdaya geçişte şu tür sorunlar yaşıyorsanız o gıdayı bir süre bebeğinize vermeyin:

Kabızlık, İshal, Pişik, Kızarıklık, Kusma, Huzursuzluk Uyumada güçlük.

ÖNEMLİ ÖNERİLER

›› Ek gıdaya geçişte sabırlı olun. Gıdaları denemekte acele etmeyin. ›› Bebeğinizin dikkatini çekmek için ona özel tabak, çatal, kaşık ve bardak kullanın.

›› Size tatsız gelen bir besin ile bebeğinizin ilk kez karşılaştığını ve ona çok lezzetli geleceğini unutmayın.

›› Ek gıdaya geçerken tuz, salça, şeker kullanmayın.

›› Bu sürecin bebeğiniz için doyma değil, tatma dönemi olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

›› İlk denemeyi yaparken bebeğinizin yorgun olmadığı bir saat dilimini seçin. ›› Mama tepsisine denemeyi yapacağı besinden bir miktar koyarak yiyeceği kendisinin keşfetmesine, tatmasına izin verin.

›› Kesinlikle biberon ile beslemeyin, biberon ile beslenmek kalıcı biberon alışkanlığının gelişmesine neden olabilir.

›› Bebeğiniz istekli bile olsa besinleri tükürebilir. Bu sizi denemekten alıkoymasın, bir süre sonra yutma işlemini başaracaktır.

›› Hazırladığınız besinini hepsini bitirmesini beklemeyin. Bebeğiniz besini birkaç kaşık denedikten sonra kafasını çevirerek veya ağlayarak reddediyorsa doymuş olabileceğini bilin ve o gün için daha fazla zorlamayın.



