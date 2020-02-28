Ek hizmetlerden isteyen veliler yararlanacak

Yeni düzenlemeyle özel okullarda verilen yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretler ayrı ayrı belirlenecek. Bu ücretlerin mayıs ayının sonuna kadar ilan edilmesi de karar altına alındı.

‘Kolaylık sağlayacak’

Servis ve kitaplar dışında diğer kalemler için düzenlemenin olumlu taraflarının bulunduğunu vurgulayan Dal, “Servis ücretlerinin ağustos ve eylül aylarında belediyeler ya da odalar tarafından açıklanması nedeniyle bu hükmün hayata geçirilmesinde çeşitli sıkıntılar olabilir. Farklı ülkelerden getirilecek kitap fiyatının döviz kuru nedeniyle netleştirilmesi de zor. Bu hizmetlere ilişkin ücretlerin, mayıs sonunda açıklanma kararı, velilere rahatlık sağlayacak” dedi.