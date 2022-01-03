Yeni yılın ekonomi gündemi yoğun. 13 günlük aradan sonra yarın 2022 yılı yasama mesaisi başlıyor. Meclis’te yasalaşmayı bekleyen ve milyonları ilgilendiren pek çok konu var. En başta da öğretmenlik meslek kanunu, 3600 ek gösterge, sağlık personeline ek zam ve stokçulara ceza gibi düzenlemeler geliyor. Ayrıca kripto para kazançlarını vergilendirecek ve bu piyasanın ihtiyaç duyduğu yasal altyapıyı oluşturacak düzenleme de Meclis gündeminde.

KARİYER VE EK ÖDEME

Öğretmenlik meslek kanunu: Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve maaşları 1.000 lira artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin lira yükselecek. Teklife ayrıca öğretmenlerin ek göstergelerini 3000’den 3600’e çıkaracak madde de eklendi. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle de emekli öğretmenlerin maaş ve ikramiyeleri artacak.

İKRAMİYEDE 35 BİN LİRA ARTIŞ

3600 ek gösterge: Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış olmasını sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi bu yılın sonuna kadar çıkarılacak. Düzenleme memur emeklisinin maaşında 1.000 liraya, ikramiyede ise 35 bin liraya varan artış sağlayacak.

2 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK

Sağlık personelinin maaşı: Yılbaşından önce gündeme gelen ancak daha sonra rafa kaldırılan sağlık personelinin ücretlerinin artırılmasını öngören yasa teklifi, yeniden ele alınacak. Sadece doktorların değil, hemşire, ebe, ambulansta görevli sağlık personelinin ücreti de artırılacak.

Stokçulara ceza: Stokçuluk yapanlara yönelik para cezasının alt ve üst sınırını artıran yasa teklifi ilk gündem maddelerinden biri olacak. Bu kapsamda halen 50 bin lira ile 500 bin lira olarak uygulanan ceza tutarı, 100 bin lira ile 2 milyon liraya çıkarılacak.