Ek puanlı yerleştirme üniversite adaylarına elde ettikleri puanların daha üstünde üniversite ve bölümlere tercih yapabilme imkanı sunuyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından daha iyi bir üniversiteye yerleşmek birçok kişi ek puanlı yerleştirme hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, ek puanlı yerleştirme hakkında merak edilen detaylar…

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme, üniversite tercihinde bulunacak adaylar için denenmesi fayda verecek yollardan bir tanesidir ve ek puanlı yerleştirme hakkı sadece meslek lisesi mezunlarına tanınmıştır.

Meslek lisesi öğrencileri de diğer tüm öğrenciler gibi, iki aşamalı üniversite sınavına girerler. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercihi süreci başlar. Meslek lisesi mezunlarının üniversitede kendi meslek bölümünden tercih yapması halinde ise sınavdan aldıkları puanların üzerine ek bir puan eklenir ve aday daha yüksek puanlı üniversitelere yerleşme şansı elde eder.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, meslek lisesi mezunu öğrencinin sadece kendi bölümünden bir üniversite seçmesi halinde ek puanlı yerleştirme hakkına sahip olmasıdır. Örnek vermek gerekirse, meslek lisesinde elektrik bölümünde okuyan bir öğrenci, sağlık meslek yüksekokuluna tercih yapması halinde ek puan alamaz. Sadece elektrik bölümü ile ilgili meslek yüksekokulu tercih ettiği takdirde ek puan alabilir.

EK PUANLI YERLEŞTİRME İLE TERCİH EDİLEBİLECEK 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER NELERDİR?

Daha önce de belirtildiği gibi, ek puanlı yerleştirme meslek lisesi mezunlarına tanınan bir haktır. Bu nedenle ek puanlı yerleştirme ile meslek liselerinde bulunan ve meslek yüksekokulu bölümleri tercih edilebilmektedir.