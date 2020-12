Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kendimize ve dostlarımıza huzurlu bir gelecek inşa etmek için fedakarca gayret gösteriyoruz. Son dönemde ABD'de Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artması üzüntü vericidir. Biz ne komşularıyla ne de başka herhangi bir devletle gerilim hele çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa tepkimizi ortaya koyarak adaletin tesisi için çaba harcıyoruz.

Türkiye tarihi bir dönüm noktasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır. Türkiye ve Azerbaycan'ın tasada ve sevinçte tek yürek olduğunu bir kez daha gösterdik.

Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor. Karabağ konusunda uluslararası alanda izleyeceğimiz yol haritasını ele aldık. Kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz Vatan bayrak ve ezan uğruna canlarını feda eden Azerbaycan ordusunun kahraman neferlerine Allah'tan rahmet diliyorum. TBMM Genel Kurulu'nda sürmekte olan 2021 bütçe görüşmelerinin meclisimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken biz hep farklı bir yaklaşım içinde olduk.

Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.

Asıl amacımız salgının hızlandırdığı küresel siyasi ve ekonomik yeniden yapılandırma sürecinde ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmaktır.

Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz.

Salgınla başlayan sağlık krizi gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın tüm makro ekonomileri derinden sarsıyor. Tüm bunların etkisiyle 2020'de küresel ekonominin yüzde 4'ün üzerinde küçülmesi bekleniyor. Salgının tedavisi konusunda başarıya ulaşan her adım çok hızlı küresel toparlanmayı beraberinde getirme potansiyeli taşıyor. Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır. Hepsinden önemlisi her durumda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin güçlü ve kırılgan yönlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı olarak girmeye kararlıdır. Karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum.

Bankalarımızın döviz açığı bulunmadığı gibi döviz fazlası vardır. Bankalarımız yıl içinde vadesi dolan sendikasyon kredilerini yüzde 90'ın üzerinde oranla yeniledi.

Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari desteğin oldukça ileri seviyelerinde bulunuyor.

Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun mücadele içindeyiz. Faizlerin makul seviyelere inmesi için çalışıyoruz.

Kirada stopaj indirimi 1 Haziran'a uzatıldı. Esnafımıza kira desteği için hazırlıklara başladık.

Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.

Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.