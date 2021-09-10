Ek tercih tarihleri belli oldu mu? sorusu, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, eczacılık, veterinerlik, fen bilgisi öğretmenliği gibi bazı bölümlerin tüm kontenjanları dolmuştu. Şimdi, üniversite kayıtlarının sona ermesiyle boş kalan kontenjanlar ortaya çıkacak ve ek tercihler başlayacak. Sonrasında ise 140 puan alanlara ikinci ek tercih süreci başlayacak…

EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2021 ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Ek tercihler için öncelikle üniversite kayıtlarının sona ermesi bekleniyor. Böylelikle bir üniversiteye kayıt hakkı elde etmiş ancak kayıt yaptırmamış adaylar nedeniyle boş kontenjanlar belli olacak.

Üniversite kayıtları ise 10 Eylül Cuma günü resmen sona eriyor. Ek tercihlerin de bu tarihin ardından ek tercih kılavuzunun hazırlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

140 PUAN ALANLARA İKİNCİ EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk ek yerleştirmede, TYT için en az 150, AYT/YDT için en az 180 baraj puanı olan adaylar, boş kontenjanlara yerleşebilmek için tercihte bulunacak.

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar için bu yıla özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

YKS baraj puanının düşürülmesiyle TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

140 puan alanlara ikinci ek yerleştirme tarihleri ise ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara duyurulacak.

İLK YERLEŞTİRMEDE HANGİ BÖLÜMLER TAM DOLDU?

Tüm üniversitelerde tam dolan lisans programları: