Ek ücret yok! Ev kadınları da faydalanabilecek
Esnaf, sanatkar ve KOBİ’lerin yanı sıra işyeri olmaksızın evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız tek bir platform üzerinden ulaşmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi hayata geçiriliyor.
31 Mart 2021, Çarşamba 09:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Projeden, pazar ve stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız ödeme almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları veya tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de faydalanabilecek. PTT Akıllı Esnaf Projesi, müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı sunuyor.
MALİYET DÜŞECEK
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, proje sayesinde müşterilerin yeni bir ödeme aracına kavuşarak, üzerindeki ek maliyet yükünün hafifleyeceğini belirterek, “Esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin işlerini büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği müjdeliyoruz. Projemiz ile Türkiye’mizin ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız” dedi.
EV KADINLARI DA YARARLANACAK
Fiziksel işyeri sahibi olmayan ev kadınları, gençler ve diğer tüm girişimcilerin de PTT kolaylığıyla satış ve tahsilat yapabilme imkanına kavuştuğunu belirten Gülten, “Bireysel satıcıların önünü açarak ticaretin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi, halkımızın refahına katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.
BELLİ BİR CİROYA KADAR
Müşterilere, PTT Akıllı Esnaf Komisyonsuz Paketi ile aylık sabit ücret ödeyerek belli bir ciroya kadar hiçbir kesinti, masraf olmadan sıfır komisyonlu link ile ödeme, sanal POS ve yeni nesil akıllı POS cihazlı ve cihazsız çözümleri, ücretsiz hesap, kart, fatura ödeme ve EFT hizmetleri sunuluyor. Aynı hizmetleri, yüksek pos cirosu olan işyerleri de rekabetçi oranlar ve işlem başına ücret, entegrasyon ücreti gibi herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.