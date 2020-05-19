Ek ücretle hızlı teslim

Corona virüs salgınından dolayı mağazaların kapalı olması, vatandaşların kalabalık ortamlara girmek istememesi gibi nedenlerle tüketimin büyük çoğunluğu e-ticaret platformları üzerinden yapılıyor. En ufak günlük ihtiyaçların dahi internetten sipariş edilerek giderilmesi hem e-ticaret platformlarına hem de kargo şirketlerine oldukça yoğun günler geçirtiyor.

Süre 10 güne uzadı

Bu yoğunluk nedeniyle kargoların teslim edilme süreleri 5-10 güne kadar uzadı, sanal marketlerde teslim kuyrukları oluştu. Bu yoğunluk karşısında e-ticaret platformlarının sunduğu ‘hızlı teslim, ertesi gün teslim, aynı gün teslim’ gibi seçenekler ilgi görmeye başladı. Siparişine en kısa sürede ulaşmak isteyenler, ekstra ücret karşılığında bu hizmeti alabiliyor.

En düşük 10 lira

Bazı e-ticaret platformlarında yıllardır hızlı teslim uygulamaları yapılırken bazıları da corona virüs sonrasında oluşan yoğunluk nedeniyle müşterilerine bu seçenekleri sunmaya başladı. Siparişini hemen teslim almanın bedeli ise 10 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Hızlı teslim özelliği genellikle İstanbul ve bazı büyükşehirlerde sunuluyor.

İki kat arttı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, hızlı teslimat modellerinin corona virüs salgınından önce de uygulandığını belirterek, “Bu modellere talep azdı ancak elzem ihtiyaçlar da e-ticaretten alınmaya başlanınca, hızlı teslimin randımanı arttı. Normalde toplam hacmin yüzde 5’ini geçmiyor. Bu dönemde e-ticarette hacim de arttığı için hızlı teslim seçimi yüzde olarak aynı kalsa da sipariş adedi olarak iki kat arttı” diye konuştu.

Sınırlama getirdi

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, işyerlerinin salgın nedeniyle kapalı olmasının ticari gönderileri azalttığını ancak e-ticaret gönderilerinin arttığını belirterek, “Eskiden plazada görev yapan kuryemiz bir işyerine giderek tek seferde 10 gönderi teslim ediyordu. Şu an her gönderi adrese teslim ediliyor. Konut bölgelerindeki yoğunluğu azaltmak için e-ticaret sitelerine sınırlama getirdik. Tüm kargo taleplerini kabul etmiyoruz” dedi.

Hangi sitede ne kadar?

Çiçeksepeti: Aynı gün hızlı teslimat ücreti 9.90 lira olarak uygulanıyor.

Hepsiburada: Hepsijet özelliğiyle her gün 14.00’a kadar verilen siparişler aynı gün teslim ediliyor. Sadece İstanbul’da geçerli olan hizmetin bedeli 19.90 lira.

Amazon: 1 işgünü içindeki ekspress teslimatta 7.90 lira, aynı gün 17.00-21.00 saatleri arasında teslimat seçeneğinde 12.90 lira ücret alıyor.

D&R: Aynı gün teslimat 14.99 lira, hızlı teslimat 11.99 liradan ücretlendiriliyor. Hızlı teslimat süresi gündemdeki gelişmeler nedeniyle 2 güne çıkarıldı.

Joker: Aynı gün eve teslim seçeneği İstanbul için 10:00’a kadar verilen siparişlerde geçerli ve hizmet bedeli 19.90 lira.

Ikea: ‘Bugün teslimat’ hizmetinin ücreti standart kargo ücretine ek olarak sipariş başına 9.90 lira olarak uygulanıyor.

Adidas: Kurye ile hızlı teslimatta 22.90 lira ücret alıyor.

Mediamarkt: Aynı gün teslimat seçeneği kargo ücretine ek olarak 12.90 lira.

Teknosa: Aynı gün teslimatta haftaiçi 1.000 lira altındaki siparişler için 29.90 lira, haftasonu 49.90 lira ücret uyguluyor. Ertesi gün teslimat ise 9.90 lira ile ücretlendiriliyor.

Kargo şirketleri: Müşterilerine gün içi, akşam, öncelikli gibi teslim fırsatlarını uzun zamandır sunuyor. Fiyatlar, gönderinin büyüklüğü ve gideceği şehre göre değişiyor.







