Ek yerleştirme başvuruları yarın sona eriyor

Başvurular bireysel olarak internet üzerinden yapılacak. Ek yerleştirme başvuru ücreti ise 20 TL. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemi yapılmayacak. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.

24 TERCİH HAKKI VAR

Ek yerleştirmeye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarıyla tercih yapan ancak yerleşemeyen ya da hiç tercih yapmayan adaylar ile özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara yerleşenler başvurabilecek. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Ancak tüm tercihleri doldurmak zorunlu değil.

POSTA/ Eğitim