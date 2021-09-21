Ek yerleştirme maratonu başladı

Adayların tercihlerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan saat 23.59’a kadar yapması gerekiyor. İlk merkezi yerleştirmede 195 bin 304 kontenjan boş kalmıştı. Yerleşen adaylardan yaklaşık 68 bini kayıt yaptırmayınca boş kontenjan 263 bin 771 oldu.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME FIRSATI

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de bu yıla özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek. Tercihler devam ederken, TYT baraj puanı 150’den 140’a, AYT/YDT baraj puanı da 180’den 170’e düşürülmüştü.

TERCİH KURALLARI

Genel yerleştirmede bir bölüme yerleştirilmiş adayın ek yerleştirmede tercih hakkı yok. Sadece özel yetenek sınavıyla bir programa yerleşmiş aday isterse ek tercih yapabiliyor. TYT’de 150 veya AYT’de 180 puan barajını geçemeyenler birinci ek yerleştirmede tercih yapamıyor.

Ek yerleştirmede tercih hakkı olan her adayın, genel erleştirmede olduğu gibi istediği bölümü tercih edemiyor.

Bir bölümün tercih edilmesi için genel yerleştirmede taban puanının oluşması gerekiyor. Puanı oluştuysa o bölümü sadece o puandan daha yüksek puan alan adaylar seçebiliyor. Taban puanı oluşmamış ise, barajı geçen her aday o bölümü tercih edebiliyor.

Tıp, mühendislik, hukuk, mimarlık, öğretmenlik, eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine konulan başarı sıraları, ek yerleştirme için de geçerli.

Ek yerleştirme ile bir programa yerleşeyen adayların bir sonraki yıl Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) düşüyor. Onun için adayların okumayacakları bölümü tercih etmemesi önemli. Ek yerleştirmede adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.