Ekici’den aynı pakette 3 ayrı lezzet: Ekici lezzet paketleri

Peynir uzmanı Ekici, kendine has özel kokusu ve mükemmel kıvamıyla sofraların vazgeçilmez lezzetlerini peynirseverlerle tek bir pakette buluşturuyor. Sofralarında çeşitliliği sevenler için pratiklik sunan ‘Lezzet Paketi’nde markanın favori ürünlerinden olan Klasik Beyaz Peynir, Taze Kaşar ve İzmir Tulum Peyniri yer alıyor. Yüzde yüz inek sütünden üretilen kahvaltıların olmazsa olmazı Klasik Beyaz Peynir, bütün öğünlerin vazgeçilmezi olan Kaşar Peynir ve yöresel lezzet arayışında olanlar için İzmir Tulum Peynir ile sofralardaki lezzet de 3’e katlanıyor. Lezzet Paketi ocak ayı itibarıyla Carrefoursa ve birçok yerel market zincirlerinde satışa sunuldu.

Tüketicilere 30’a yakın peynir çeşidi sunan Ekici, “Kaliteli ham maddeden kaliteli ürün üretilir” felsefesiyle ve yüksek süt oranları ile üretim yapıyor.



