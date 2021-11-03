Ekim ayı enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları özellikle yıl sonunda belirlenecek olan asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak enflasyon farkı için önem taşıyor. Peki, Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi ne kadar? İşte ayrıntılar…

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının görüşüldüğü toplantı bugün (3 Kasım) saat 10.00’da başlayacak. Toplantının sona ermesinin ardından ekim ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

2021 EKİM AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans tarafından hazırlanan ve 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu.

Ankete katılan ekonomistler, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 oranında görüş bildirirken, buna göre, ekim ayı enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2,50 olarak belirlendi.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

Diğer yandan, ekonomistlerin 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.