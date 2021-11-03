Ekim ayı enflasyonunun belli olacağı toplantı 3 Kasım Çarşamba sabahı saat 10.00’da başlamıştı. Kiracıların, ev sahiplerinin ve milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği toplantı gerçekleşti ve ekim ayı enflasyonu açıklandı. Peki, 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar? İşte, ayrıntılar…

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım Çarşamba sabahı saat 10.00 sularında başlayan toplantının ardından TÜİK tarafından açıklandı.

2021 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Yapılan açıklamaya göre, enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,08 ile giyim ve ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,50, aylık %1,85 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,25 artış gerçekleşti.