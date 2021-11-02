Ekim ayı enflasyonuna dair beklentilerin yer aldığı anketin sonuçları açıklandı. AA finans tarafından ekonomistlerin katılımıyla hazırlanan ankete göre, 2021 ekim ayı enflasyon beklentisi ile yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar pek çok kaleme etki eden yıl sonu enflasyon rakamları her ay belirlenen enflasyon oranları ile şekilleniyor. Bu kapsamda, Ekim ayı enflasyonu da heyecanla bekleniyor.

Bu kapsamda Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2021 Çarşamba günü açıklanacak.

2021 EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans’ın, 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ekim ayı enflasyon beklenti anketi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer alırken, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.