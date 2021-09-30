Aşkın, ayrılığın ve hüznün mevsimi sonbahar, Ekim ayının gelmesiyle kendini daha da iyi hissettiriyor. Pek çok kişi ekim ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade ediyor. Sizler için en güzel ve anlamlı aşk, hüzün ve ayrılık üzerine Ekim ayı sözlerini bir araya getirdik. İşte, Ekim ayı ile ilgili sözler…

EKİM AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

Ekim geldi sonra bir anda. Sensiz oldum siyah oldum…

Herkes Eylülde seviyormuş ben seni Ekimde seveceğim ve hep seveceğim.

Ben seni sarı sıcak Ekim’de sevdim sevgilim.

Dışımız günlük güneşlik içimiz Eylül Ekim sonbahar işte.

Ekim’de sararıp solan bir yaprağın üzerindeki çiğ tanesi gibiydi aşk.

Her aya bir anlam yüklesek Ekim hüzündür.

Ekim yellerinin uçuşturduğu yapraklar gibi ayrı yollarda bulduk düşlerimizi.

Her gönül insanı yemiştir ömründe birkaç kez Ekimin tokadını…

Sen yaprak gibi solmak için Ekim’i bekliyorsan rüzgâr sadece sözde sebebin olur.

Sen bir eylül sabahı gibi serin bir ekim akşamı gibi insan ferahlık verensin.

Her şeyin bir vakti, bir mevsimi varmış. Papatyalar Ekim’de açmıyor ki.

Dün gece uyumadan başladı heyecanım. En sevdiğim ay başlıyor diye… Ben her yıl Ekimi böyle coşkuyla karşılarım. Tatlı rüzgârıyla geldi ekim yine. İçime ferahlık ruhuma tazelik getirdi. Bana sürprizler yapacak biliyorum. Yeni bir aşk meyvesi olacak bu Ekim ayının…

Ekim’de düşen yapraklar nasıl kurur, gözden düşen insanlar da öyle unutulurmuş.





Eylül bir ayrılık mevsimi olabilir ama Ekim hiç de öyle insafsız değil.

Eylül bir ayrılık mevsimi olabilir ama Ekim hiç de öyle insafsız değil. Seversem eğer sonbaharda severim, sevginin sıcaklığı en güzel o mevsimde hissedilir.

Ekim insanlara sevgi ve aşkı getirir kapını her zaman sonuna kadar açık bırak…

Seversem eğer sonbaharda severim, sevginin sıcaklığı en güzel o mevsimde hissedilir.

Bak Eylül bitiyor. Ben seni Ekim de de seveceğim…

İlkbaharı, yazı boş ver. Herkes âşık olur o mevsimlerde. Seveceksen bir insanı sonbahar yağmurları gibi seveceksin.

Bir gün aklına gelecek olursam bana şiir ısmarla. Ekimi konuşalım…

Bir ölüm sessizliği mi bu yoksa bir dinlenme durağı mı sonbahar?

EN GÜZEL, ANLAMLI AŞK, HÜZÜN VE AYRILIK ÜZERİNE EKİM AYI SÖZLERİ

Senin adın yağmur benim sokaklarımda sisli Ekim günü ertesi…

Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor usul usul, adım sonbahar.

Ekim esef ve özlem ayıdır. İnsan yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür özlem çeker…

Uzak bir zamandı Ekim, daha düne kadar. Rüzgarlar esmeye başlarken durup derin derin düşünmek zamanı da gelmiş bile.

Sen gel yeter ki ister Eylül olsun ister Ekim ister Şubatın soğuğunda gel gel yeter ki.

Hadi bir dilek tutalım, Ekim ayı dileğini yağmurlara bırakalım, kış gelmeden yaşanacak güzel bir sonbahar hayali kuralım. Sararan yapraklar umudumuzu kırmasın.

Ekim ayıda geldi işte sıkı giyinin. Ekim ayı hekim ayı olmasın.

Yağmurlar başlayacak, Ekim bütün bereketiyle bizi yıkayacak. Hoş geldin sararmış yapraklar ayı…

Ekim geçmiş kapımızdan süpürmüş kalıntılarını ışıkların. O güneş parlıyor hala Ay yine bizim ay yine bizim…

Ve ben Ekim’de seni bir başka seviyorum, sanki ömrümün bütün Ekimlerinde sen varmışsın gibi, sen hep yanımda olacaksın gibi geliyor.

Ekim geceleri daha şimdiden zamansız karanlıklarına bürünmeye başlamıştı.

Kaçmak çözüm mü? Güneye gitsen de Ekim, kuzeye çıksan da Ekim. En iyisi bu ayla barışıp onun güzelliğini yaşamaya çalışmak.

Yazın hareketliliği Eylül ile yavaşlar Ekim ile daha durgunlaşır ve nihayet kasım ile son bulur.

Her yerin birer kartpostala dönüşeceği şölen mevsimi geldi. Hoş geldin sonbahar, hoş geldin Ekim.

Kasımda aşk başkadır diyorlar sen gel bizim aşkımız bambaşka olsun ekimde yaşayalım.

Kimseye söyleyemesen de kışın hüznü çöker bu Ekim ayında. Çünkü ıssızlaşan ve soğuyan sadece dünya değildir, kalbin üşür yaprakların sararmasıyla…

Eylül gelir eser rüzgâr. Ekimde aşk başkadır. Eser zirvesinde dağın eder seni darmadağın…

Yazın bunaltan sıcaklarından sonra ılık rüzgarlarda ferahlama vakti geldi. Hoş geldin Sonbahar, sen en sevdiğim ay Ekim.

Eylül sonbaharın hüznünü getirir bize ama ekim öyle değildir. Ekim hüzünden sıyrılış sakinliğe dinginliğe doğru yol alıştır.

Vakti dolanın dalından kopması gerektiğini anlamak için en güzel sebep değil mi şu Ekim ayı…

Ekim ayı dalgınlıklarımın başlangıcı. Mütemadiyen dalgınım. Çoğunlukla olduğum yerde değil olmadığım yerdeyim…

Ekim’de dalından kopan yaprakların sararan yerlerine yazdım adını, sahte bir hayalden ibarettin oysa. Ve hiç bilmedin ellerimin soğuduğunu…

Ekimde ayrılık zordur hasret çekmek insanın içini soğutur ellerin üşür ısıtmak için birinin tutmasını beklersin.

Ekimde havanın soğuması gibi insanın da içi üşür gökyüzü gözlerinden döker damlaları artık kasımın gelmesi için her şey hazırdır.

Ekim’in hafif esintilerinde savrulacak kadar güçsüz olma. Daha kış kapıda, daha gelmedi zifiri soğuklar.

Sevgililer Günü, Ekim’de olmalı bence, ben seni Ekim’de sevdim çünkü.

Benim için gidişlerin mevsimi Ekim. Senin adın Ekim. Gidiyorsun… İçimin yanışının mevsiminde bağrıma vuran ayrılıkla kala kalıyorum şimdi. Gözlerimden akıtamadığım gözyaşları ile düştüğüm dipsiz kuyunun içinde uzakta ufak bir ışık. Bilmiyorum nerden geldiğini tutunmak istiyorum ama ardımda sen. Gidiyorsun işte adın Ekim…

Ekim de geldi sen gelmedin. Eylül toparlanıp gitti işte Ekim de gider bu gidişle… Turgut Uyar

Ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz. Ekimdi… Cemal Süreya

Aşkın Ekimi Kasımı Olmaz ki… Ilık bir Ekim sabahında Ayaz bir Şubat akşamında ya da Temmuz güneşinde sevemez miyim seni? Severim. Hem de çok… D. İnal

Neyse ki biz ekimdik. Bitmezdik resimlerde. Sırasız dengesiz yapraksız öyle hem vardık hem de yoktuk. Biz sahi nereliydik? Edip Cansever

Ne çok yağmur kuşu içinizin yangınına dokunmuştur. Ne çok ekim geçtiğini düşünürsünüz. Nazan Bekiroğlu

Vazgeçtim sen Ekim de gel. Eylül de herkes geliyormuş. Cahit Zarifoğlu