Ekim ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre, 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da belli oldu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, TÜFE’DE de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Böylelikle, “Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?” ve “Ekim’de kiralara ne kadar zam gelecek?” sorusu da yanıtını bulmuş oldu. İşte, TÜİK enflasyon oranı ile kira hesaplaması…

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Ekim ayı kira artış oranı hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla merak edilen 2021 Ekim ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

EKİM’DE KİRALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

TÜİK tarafından paylaşılan Eylül ayı enflasyon verilerine göre, Ekim ayında kiralara yüzde 16,42 oranında zam yapılacak.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

TÜİK ENFLASYON ORANI İLE KİRA HESAPLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı’na göre, kira artış oranları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre de ekim ayında kira artış oranı yüzde 16,42 oranında olacak. Buna göre,

1000 TL olan evin kirası 1.164,2 TL

2000 TL olan evin kirası 2.328,4 TL

3000 TL olan evin kirası 3.492,6 TL

4000 TL olan evin kirası 4.656,8 TL

5000 TL olan evin kirası 5. 821 TL oldu.