Ekim ayına özel 5 öneri

Yaz mevsiminin tamamen uğurlanıp sonbaharın dolu dolu kucaklandığı ekim ayında, mevsimin değişkenlikleri tüm vücudu olduğu gibi cildi de etkiliyor. Her yaşa ve cilt tipine uygun geliştirdiği ürünleriyle tüm ihtiyaçlara yanıt veren COSMED, bu aya özel 5 temel ürün önerisiyle bakımlı olmanın verdiği keyfi çok iyi bilenlerin yanında oluyor.COSMED, geride kalan yaz mevsiminin etkisiyle ciltte güneş, deniz, klor gibi dış etkenler ile ortaya çıkan lekelerin yanı sıra ilerleyen yaş ile birlikte görünür olan, akne sonrası oluşan ya da doğumun ardından rastlanan cilt lekelerini ALIGHT Yoğun Aydınlatıcı Serum +Vit C ile çözüme ulaştırıyor. Leke karşıtı aydınlatıcı aktifler ve C vitaminiyle formüle edilmiş olan Yoğun Aydınlatıcı Serum, inatçı ve uzun süreli lekelerin giderilmesine, cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor. Yatıştırıcı ve yenileyici özelliği sayesinde lekelerinin yeniden oluşumunun engellenmesini destekleyen serum, pürüzsüz ve canlı bir cilt tonu sağlıyor.Cildin ihtiyacı olan nemi korumak ve kaybolan nem dengesini geri kazandırmak için geliştirilmişbitkisel içeriği ve esanssız doğal kokusuyla dikkat çekiyor. Cilde elastikiyet kazandıran, cilt tonunun dengelenmesine yardımcı olan ürün, zengin içeriğiyle cildi nemlendirirken besliyor ve parlaklık da kazandırıyor.Cilde elastikiyet kazandıran, genç ve gergin bir görünüm veren kolajen ve elastin liflerinin yapısı ilerleyen yaş, güneşin etkisi ve şekerle reaksiyona girerek dejenere olabiliyor. COSMED ise REVOLUTION Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi ile ciltte ince ve derin çizgilenmelerin oluşumunu önlerken var olan çizgilenmelerin giderilmesine yardımcı oluyor. Ürün içerdiği SPF 15 güneş koruması sayesinde cildi gün içerisinde maruz kaldığı ultraviyole ışınlarının yaşlandırıcı etkilerinden de koruyor.COSMED, cildinde daha pürüzsüz, canlı ve aydınlık bir görünüm isteyenler için ULTRASENSE Renk Düzenleyici CC Krem’i öneriyor. Ürün, cildi nemlendirip UV koruması sağlarken içerdiği mineral renk pigmentleriyle cilt problemlerinin görünürlüğünü azaltılmasına yardımcı oluyor. Hassas cilde sahip kişilerin rahatlıkla kullanabileceği CC krem, içerdiği etken maddeler sayesinde cilt bariyerini onarıyor ve yatıştırıcı etkisiyle kızarıklıkları da gideriyor. Kolay emildiği için yağlı his bırakmayan CC krem, makyaj altı bazı olarak kullanıma da uygun. Göz çevresi hariç tüm ciltte kullanabillecek ürünün açık ve orta ton renk seçenekleri bulunuyor.Sağlıklı bir cildin ölü hücrelerden, makyaj ve çevre kirliliği gibi etkenlerin oluşturduğu kir ve siyah noktalardan arınması gerekiyor. COSMED, DAY-TO-DAY Krem Peeling ile cilt dokusunun yenilenerek cildin oksijen almasına yardımcı olurken, sağlıklı deriyi ortaya çıkartmayı da destekliyor. Özel içeriğiyle cildi tahriş etmeden ölü hücrelerden arındıran ürün, cildin oksijen alımını güçlendiriyor ve cildi tazelemeye destek oluyor.