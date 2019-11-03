Ekim ayında 36 kadın cinayete kurban gitti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019’un Ekim ayında 36 kadının erkek vahşetine kurban gittiğini raporunda açıkladı. Bu kadınlardan sekizinin katili eşleri.

Altısı birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Dört kadının katili tanıdığı veya akrabası. İkisini babaları, birini eskiden birlikte olduğu erkek, birini de kardeşi öldürdü. 14 kadının ise faili meçhul.

Mücadele sonuç verdi, indirim sınırlandırıldı

Raporda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin kullanılmadığı için kadınların saldırıya uğradığına hatta öldürüldüğüne vurgu yapıldı. “6284 etkin uygulansaydı, kadınlar yaşayacaktı, geçen ay öldürülen beş kadının çocukları öksüz kalmayacaktı” denildi. Verilen mücadeleler sayesinde son dönemde kadın cinayetleri davalarında indirimlerin sınırlanıldığı da vurgulandı.

■ Aslıhan ALTAY KARATAŞ/DHA

Fuhuş batağına düşürüldü

Diyarbakır, İstanbul ve Mardin’de uyuşturucu ticareti, yağma, tehdit, darp suçlarını işleyen çetenin; lideri İdris İnçi’nin de arasında bulunduğu 25 şüpheli yakalandı. İdris İnçi ve dokuz kişi tutuklandı.

İdris İnçi’nin yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı, G.K.’ye (17) tecavüz ettiği, hamile kalan kızı fuhuş şebekesinin başına getirdiği belirlendi. G.K. adli kontrolle bırakılanlar arasında. İdris İnçi’nin cinayet suçundan hapse girdiği, çıkınca çete kurduğu anlaşıldı.

■ Müslim SARIYAR/DHA

Koca bıçağı

Kahramanmaraş’ta Hatice Akçadağ (32) boşandığı Harun Azkara (34) ile birlikte yaşıyordu. Çift arasında dün çocukların velayeti nedeniyle kavga çıktı. Hasan Azkara, Hatice Akçadağ’ı bıçakladı.

Biri göğsünden aldığı üç bıçak darbesi ile ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi var. Olay sonrası eve giden polislere teslim olmayı reddeden Harun Azkara bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkıştı. İkna edilip gözaltına alındı.

■ Ömer KOÇ/DHA



