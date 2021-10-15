Evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım parası veriliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatan evde bakım maaşları hak sahipleri tarafından SMS ve e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Maaşlar, tek bir günde değil, bir tarih aralığında yatırıldığı için de evde bakım parası alan kişiler, belirtilen tarih aralıklarında sık sık TC. Kimlik numarası ile maaş sorgulaması yapıyor.

15 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşları her ayın, 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda, 15 Ekim tarihi itibariyle evde bakım maaşı yatan iller belli olmaya başlıyor. Bununla birlikte, maaş sorgulaması SMS ve e-devlet aracılığıyla yapılabiliyor ve evde bakım maaşı yatan iler öğrenilebiliyor.

EKİM AYINDA BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, açıklamasında 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL'ye çıkarıldığını belirtti.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşı sorgulamak için,

Cep telefonunuzun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atarak bakiye takibi yapabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.



