Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Ekim ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Ekim ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Palamut

Lüfer

Barbunya

Tekir

İstavrit

Pisi balığı

Çipura

Kılıç

Levrek

Sardalya

Orfoz

Traça

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