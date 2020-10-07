Yemek Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Yemek

Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Ekim ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Ekim ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

07 Ekim 2020, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Ekim ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Ekim ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Ekim ayı balıkları

  • Palamut
  • Lüfer
  • Barbunya
  • Tekir
  • İstavrit
  • Pisi balığı
  • Çipura
  • Kılıç
  • Levrek
  • Sardalya
  • Orfoz
  • Traça
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