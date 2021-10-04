Derya kuzusu balıklar, sonbahar ve kış aylarının lezzet ve sağlık deposu yiyeceği olarak sofralardaki yerini almaya başlıyor. Ülkemizin 3 yanının denizlerle çevrili olması nedeniyle denizlerdeki çeşitlilik artarken, balıklardaki lezzet de her ay farklılık gösteriyor. Peki, Ekim ayında hangi balıklar yenir? Ekim ayında hangi balıklar lezzetli olur? İşte ekim ayında yenmesi tavsiye edilen balıklar…

EKİM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Hem balıkçılar hem de uzmanlar, ekim ayında yenmesi gereken balıkları listelerken, balıkların Karadeniz’de beslenip yağlandıktan sonra, Marmara Denizi’ne geldiği dönemi dikkate alıyor.

Ekim ayında lüfer balığının lezzetlendiği belirtilirken, barbunya, palamut, istavrit ve tekir’in yağlı olduğu ve özellikle palamut ve pisi balığı için ekim ayının en güzel zamanı olduğuna dikkat çekiliyor.

Bunların dışında ekim ayında yenecek balıklar arasında çipura, barbunya, levrek, kılıç, palamut sardalya, traça ve orfoz da yer alıyor.

HANGİ AYDA HANGİ BALIK TÜKETİLMELİ?

OCAK: Lüfer, uskumru, palamut ve istavrit, kefal, hamsi, çinekop, tekir ve kırlangıç.

ŞUBAT: Kalkan, hamsi, gümüş, kalkan, izmarit, mersin, kefal, torik, kaya balığı, levrek, tekir, kefal, dere pisisi, minakop, midye.

MART: İzmarit, kalkan, mezgit, kaya balığı, mersin, kefal, mezgit, levrek, yayın.

NİSAN: Gümüş, kalkan, mersin, izmarit, levrek, kefal, morina, kaya balığı.

MAYIS: İzmarit, mezgit, kalkan, iskorpit, tekir, minakop.

HAZİRAN: Mercan, kaya balığı, akya, sarıağız, mersin, orfoz, orkinos, sardalya.

TEMMUZ: Çinekop, sarıağız, akya, sarıkanat, kaya balığı, orkinos, trança, istavrit, sardalya sinarit.

AĞUSTOS: Çinekop, sinarit, kaya balığı, sarıağız, sarıkanat orkinos, istavrit.

EYLÜL: Palamut, izmarit, istavrit, sardalya, kılıç, kırlangıç, lüfer kolyoz, barbunya, izmarit, çipura, çinekop, kırlangıç ve kılıç.

EKİM: Lüfer, barbunya, palamut, istavrit, tekir, pisi balığı palamut, barbunya, kılıç, çipura, lüfer, tekir, levrek, palamut, sardalya, traça orfoz.

KASIM: Uskumru, hamsi lüfer, barbun, mercan ve levrek.

ARALIK: Lüfer, palamut, uskumru, torik, uskumru, hamsi, barbunya tekir.