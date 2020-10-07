Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Ekim ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Ekim ayı sebze ve meyveleri...

Yer elması

Pırasa

Lahana

Kıvırcık salata

Kırmızı turp

Karnabahar

Havuç

Mantar

Patlıcan

Marul

Roka

Soğan

Nane

Tere

Maydanoz

Dereotu

Fesleğen

Mandalina

Mürdüm eriği

Elma

Armut

Muz

İncir

Üzüm

Hünnap

Kızılcık

Nar



