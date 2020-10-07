Yemek Ekim ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Ekim ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Yemek

Ekim ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Ekim ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz merak ediyorsanız "Ekim ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz" haberimize bir göz atın.

07 Ekim 2020, Çarşamba 10:23 Son Güncelleme:
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Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Ekim ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Ekim ayı sebze ve meyveleri...

Ekim ayı sebzeleri

  • Yer elması
  • Pırasa
  • Lahana
  • Kıvırcık salata
  • Kırmızı turp
  • Karnabahar
  • Havuç
  • Mantar
  • Patlıcan
  • Marul
  • Roka
  • Soğan
  • Nane
  • Tere
  • Maydanoz
  • Dereotu
  • Fesleğen

Ekim ayı meyveleri

  • Mandalina
  • Mürdüm eriği
  • Elma
  • Armut
  • Muz
  • İncir
  • Üzüm
  • Hünnap
  • Kızılcık
  • Nar
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