Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim isimli diziyle adım atan Ekin Koç, zaman içinde ünlü yapımlarda yer aldı, ünlü isimlerle baş rolü paylaştı. İşte, Ekin Koç hakkında merak edilen soruların yanıtları…

EKİN KOÇ KİMDİR?

Tam adı İsmet Ekin Koç olan başarılı oyuncu 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan yakışıklı oyuncu, Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

ÜÇ KURUŞ’UN EFE’Sİ EKİN KOÇ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Ekin Koç, oyunculuğa adımını, 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizi ile attı. 29 bölüm süren dizide ''Tilki'' karakterini canlandıran oyuncu, o dönem büyük hayran kitlesi elde etti.

2014 yılında 8 bölüm süren Benim Adım Gültepe dizisinde ''Seyfi'' karakterini canlandırdı.

Ekin Koç ilk beyaz perde tecrübesini 2015 yılında başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filmi ile yaşadı.

20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazdığı Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırdı. Ekin Koç filmde Halit Ergenç'le birlikte rol almıştır.

Başarılı oyuncu Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Osmanlı Padişahı I. Ahmed karakterini canlandırdı ve dizide 26 bölüm yer aldı.

Ardından BluTV yapımı 7 Yüz dizisinin bir bölümünde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı.

Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam eden Ekin Koç, Hazar Ergüçlü birlikte 11 bölüm sürdü dizide rol aldı.

BluTV özel dizisi Bozkır’da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırdı. İlk sezonu 10 bölüm olan dizide Yiğit Özşener ile başrolü paylaştı.

Ekin Koç, ikinci sinema deneyimini, Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaşadı. Fikret Kuşkan ve Farah Zeynep Abdullah ve ile başrolü paylaştığı bu filme büyük başarılara imza attı ve yılın en fazla izlenen filmleri arasına girdi.

ABD'nin reyting rekortmeni ve HBO dizilerinden biri olan Succession'a konuk olarak, dizinin 9. bölümünde bir iş insanının ''Kadir'' isimli danışmanını canlandırdı.

2020 yılında ise TRT 1'de başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Ahmed Sencer'i canlandıran Ekin Koç, dizinin 2. sezonunda senaryo değişikliği nedeniyle tüm oyuncularla birlikte diziden ayrıldı.

2021 yılında filminde başrol olarak yer aldı "Okul Tıraşı" filmi, yurtdışından birçok ödül kazandı. Yine aynı yıl ödüllü yönetmen Emin Alper'in Balkaya isimli festival filminde başrol olarak yer aldı.