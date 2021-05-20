Ekin Türkmen ailesi ile ev kiraladı
Sezonu Bodrum'da açan oyuncu Ekin Türkmen ailesi ile birlikte Gümüşlük’te apart ev tuttu. Ali KESER / POSTA
20 Mayıs 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Ekin Türkmen sezonu Bodrum’da açtı. Önceki gün ailesi ile birlikte Gümüşlük’te tuttuğu apart evdeydi. Gün boyu balkonda güneşlendi. Nevresimleri havalandıran annesine yardım etti, marketten sipariş verdi. Yoldan geçenler kendisini fark edince üstüne pareosunu giydi. Ekin Türkmen’in yanında sevgilisi yoktu.