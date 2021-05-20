Ekin Türkmen ailesi ile ev kiraladı

Ekin Türkmen sezonu Bodrum’da açtı. Önceki gün ailesi ile birlikte Gümüşlük’te tuttuğu apart evdeydi. Gün boyu balkonda güneşlendi. Nevresimleri havalandıran annesine yardım etti, marketten sipariş verdi. Yoldan geçenler kendisini fark edince üstüne pareosunu giydi. Ekin Türkmen’in yanında sevgilisi yoktu.