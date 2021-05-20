Magazin Ekin Türkmen ailesi ile ev kiraladı

Ekin Türkmen ailesi ile ev kiraladı

Magazin

Ekin Türkmen ailesi ile ev kiraladı

Sezonu Bodrum'da açan oyuncu Ekin Türkmen ailesi ile birlikte Gümüşlük’te apart ev tuttu. Ali KESER / POSTA

20 Mayıs 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ekin Türkmen sezonu Bodrum’da açtı. Önceki gün ailesi ile birlikte Gümüşlük’te tuttuğu apart evdeydi. Gün boyu balkonda güneşlendi. Nevresimleri havalandıran annesine yardım etti, marketten sipariş verdi. Yoldan geçenler kendisini fark edince üstüne pareosunu giydi. Ekin Türkmen’in yanında sevgilisi yoktu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Survivor'ın hazımsızı
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Body shaming
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Temkinli açılma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
17 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
'Masumlar Apartmanı' sudan ucuz
Suna Akyıldız
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yaşak aşk felakatle sona erdi! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti