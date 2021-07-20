EKİNEZYA ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Ekinezya bitkisi papatya ailesinden gelmektedir. Çiçekli bir bitki türüdür. Ekinezya bitkisi en başta Kızıl Dereliler tarafından kullanılmıştır. Çünkü ekinezya bitkisinin en önemli faydası bağışıklık sistemi üzerinde güçlü etkilerinin bulunmasıdır. Dünyanın pek çok yerinde de bu amaçla ekinezya bitkisi kullanılmaktadır.

Ekinezya çayı bağışıklık sistemine iyi geldiği kadar soğuk algınlığına da iyi gelmektedir. Ekinezya çayı aynı zamanda kansere de olumlu etkilerde bulunmaktadır. Enfeksiyon boğaz ağrısı gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

EKİNEZYA BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Ekinezya bitkisinin faydaları şöyle sıralanmaktadır:

Ekinezya şifalı bir bitkidir.

Soğuk algınlığını geçirmektedir.

Sindirim sistemini düzenlemektedir.

Grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletmektedir.

Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.

Enfeksiyonları önlemektedir.

Detoks etkisi yaratmaktadır.

Halsizliği gidermektedir.

Böcek, yılan gibi hayvan ısırıklarını tedavi etmede kullanılmaktadır.

Kanserden korumaktadır.

Diş ağrısını geçirmektedir.

Ağız kokusunu önlemektedir.

Uykusuzluğa iyi gelmektedir.

Boğaz iltihabını geçirmektedir.

Vajinal enfeksiyonları da tedavi etmektedir.

EKİNEZYA NASIL HAZIRLANIR?

Ekinezya bitkisi çay şeklinde, ağız gargarası şeklinde, saç ve cilt için kür şeklinde hazırlanarak kullanılmaktadır.

Ekinezya bitkisini gargara olarak kullanmak isterseniz öncelikle bir tutan kurutulmuş ekinezya bitkisine ihtiyaç olacaktır. Bu bitki iki bardak içme suyunun içinde ocakta kaynatılır. Daha sonra karışımın soğuması beklenir. Günde beş ya da altı kere ağza gargara ya da sprey olarak kullanılabilir.

Ekinezya bitkisini çay olarak hazırlayıp içmek isterseniz de öncelikle eczane ya da aktardan ekinezya bitkisini almalısınız. Çay için öncelikle bir su bardağı suyu kaynatın. Bu suyun içine iki çay kaşığı kadar kurutulmuş ekinezya bitkisini ekleyin. Ocaktan alarak demlenmesini bekleyin. İçine bal da karıştırarak çayınızı içebilirsiniz. Aynı zamanda ekinezya çayını hazır paket şeklinde marketlerden de satın alabilirsiniz. Marketlerde bitkisel çay reyonunda ekinezya çayını bulabilirsiniz.

EKİNEZYA BİTKİSİNİN İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR NELERDİR?

Ekinezya bitkisinin içinde Antioksidan ve antiviral özellikler yer almaktadır. Bu yüzden de bu bitki ilk başta soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmaktadır. İşte ekinezya bitkisinin iyi geldiği hastalıklar şöyle sıralanmaktadır:

Bakteri ve mantar enfeksiyonlarında kullanılmaktadır.

Üst solunum yolu tedavilerinde yer almaktadır.

Romatizma hastalıklarının tedavilerinde destek sağlamaktadır.

Migren ağrılarında kullanılmaktadır.

Alerjik hastalıklara iyi gelmektedir.

Ülser hastalığına karşı koruma sağlamaktadır.

Kurdeşen, yara, sedef, sivilce ve egzama gibi cilt hastalıklarını geçirmektedir.

Kızamık ve çiçek hastalığı gibi rahatsızlıklara karşı olumlu etkileri vardır.

Sakinleştirme etkisi bulunduğu için depresyon, uykusuzluk gibi psikolojik hastalıklarda etkilidir.

Ekinezya bitkisi bu faydalarından dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat bilinmesi gereken de çok faydalı bir bitki olmasına rağmen bilinçsiz bir şekilde kullanılmamalıdır. Özellikle diyabet, karaciğer ve böbrek sorunları olan bireyler ekinezya bitkisini kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

EKİNEZYA BİTKİSİNİN TARİHÇESİ VE İÇERİĞİ

Ekinezya bitkisi tarihte çok eski zamanlardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Bu yüzden de çeşitli toplumlar tarafından sürekli hastalıkların tedavisinde tıp gelişmeden önce bitkisel çözümlerde yer almıştır.

Özellikle bitkinin kökleri ve yaprakları hastalıkların tedavisinde ilaç yapmak amacıyla kullanılmıştır. Ekinezya bitkisi yabani bir bitkidir ve ana vatanı da Amerika ülkesidir. Bu bitki kurak arazilerde basit bir şekilde yetiştirilebilmektedir.

Ekinezya bitkisi eski dönemde ilk olarak yılan sokmasına karşılık kullanılmıştır. 1930 senesine gelindiğinde ise Şarbon hastalığının tedavisinde yer almıştır. Aynı zamanda ekinezya bitkisi modern tıp alanının da gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Günümüzde ise ekinezya bitkisinin çayı çok ünlüdür. Merhem, cilt kremi, şurup ve bazı ilaçların içinde de bu bitkiye yer verilmektedir.

Ekinezya bitkisi içinde pek çok vitamin ve mineral barındırmaktadır. Bunun yanında anti oksidanlar da bulunmaktadır. Bu içerikler virüs, bakteri ve mikroplara karşı etkili olmaktadır.

Bakır, demir, kalsiyum, protein, sodyum, yağ asidi, magnezyum, B 2 vitamini, E vitamini, C vitamini ve A vitamini ekinezya bitkisinin besin değerlerini ve içeriğini oluşturmaktadır.





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