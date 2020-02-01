Esma Polat (35), Çorum’da 4 yıl önce 2 çocuğunun babası Birol Köse’den (40) boşandı. Fakat Birol Köse, eski eşini sık sık rahatsız ediyordu. Esma Polat, eşinden uzaklaşmak için 5 ay önce Antalya Kepez’e yerleşti. Eski kocası hakkında da uzaklaştırma kararı da çıkarttırdı. Buna rağmen Birol Köse dün çocuklarını görme bahanesiyle zorla eve girdi. Birol Köse, yanında getirdiği silahla Esma Polat’ı öldürdü. Çiftin 12 yaşındaki kızı Ekin Köse balkona çıkarak “Babam annemi öldürüyor” diye bağırdı.

"Kurtarabilirdik"

Birol Köse önce kızını, sonra kendisini vurdu. İkisi de kaldırıldıkları hastanede öldü. Aileden geriye 5 yaşındaki Umut Köse kaldı. Birol Köse’nin Çorum’dan Antalya’ya gittiği otomobilinde oğlu Umut’un adının yazdığı fakat Ekin’in adının yer almadığı öğrenildi. Görgü tanıklarından inşaat işçisi İlhami İtmiş “Kız, balkona çıkıp yardım istedi. Normal aile kavgası sandık. Onu kurtarabilirdik. Olan çocuğa oldu. Çok büyük suçluluk duyuyorum” diye konuştu.



