Türkiye Ekipler bile şoke oldu! Hoparlörün içinden çıktı

Ekipler bile şoke oldu! Hoparlörün içinden çıktı

Türkiye

Ekipler bile şoke oldu! Hoparlörün içinden çıktı

Denizli'de narkotik polisinin, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda; bir otomobilde hoparlörün içine gizlenmiş halde eroin ve esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına aldı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 20:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine önceki gün operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu taşıdığı belirlenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından Akhan Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobil içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'İsko' ile arama yapıldı. İsko'nun otomobilin bagajında yaptığı aramada hoparlörün içine gizlenmiş şekilde 43 gram eroin, poşetin içinde ise 485 gram esrar maddesi bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)

İlgili Haberler
Hayata tutunamadı... 7 yaşındaki çocuktan acı haberFeci kaza! Otomobil dere yatağına uçtu


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu kamyonları dünyaya satıyoruz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 27 Aralık On Numara çekiliş sonuçları